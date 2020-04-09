09 Nisan 2020, Perşembe

RİZESPOR

Türkler futbol için çok tutkulu

Türkler futbol için çok tutkulu
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Rizespor'un Brezilyalı maestrosu Yan Sasse, ülke basınına açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki orta saha, "Şimdi sağlığımızı ve tüm toplumun sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Türkler konusunda çok tutkulu. Bazıları formalarını giyerek evde kalıyor. Umalım ki her şey tekrar oynamak için uygun duruma gelsin ve bu tutkulu insanlara tekrar futboldan zevk alma hissini yaşatalım" ifadelerini kullandı.

Rizespor'un Brezilyalı maestrosu Yan Sasse, ülke basınına açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki orta saha, "Şimdi sağlığımızı ve tüm toplumun sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Türkler konusunda çok tutkulu. Bazıları formalarını giyerek evde kalıyor. Umalım ki her şey tekrar oynamak için uygun duruma gelsin ve bu tutkulu insanlara tekrar futboldan zevk alma hissini yaşatalım" ifadelerini kullandı.
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