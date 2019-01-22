22 Ocak 2019, Salı
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Çaykur Rizespor Dario Melnjak ile anlaşma sağladı
Giriş Tarihi: 22.01.2019
Çaykur Rizespor, Domzale forması giyen Dario Melnjak ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor'umuz Slovenya'nın Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Dario Melnjak'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
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