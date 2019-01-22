22 Ocak 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Dario Melnjak ile anlaşma sağladı

Rizespor Dario Melnjak ile anlaşma sağladı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2019

, Domzale forması giyen ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

ekiplerinden , Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor'umuz Slovenya'nın Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Dario Melnjak'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

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