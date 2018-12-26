26 Aralık 2018, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor’da Traore ve Jach ile yollar ayrılıyor

Rizespor’da Traore ve Jach ile yollar ayrılıyor
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 Giriş Tarihi: 26.12.2018

, sezon başında kadrosuna kattığı ve ile yollarını ayırıyor.

ekiplerinden 'da, sezon başında kadrosuna kattığı ve 'a kendilerine takım bulmaları için izin verildiği öğrenildi.



Ligin ilk yarısı kötü bir performans ile bitiren Çaykur Rizespor, için çalışmalarına başladı. Teknik adam yönetiminde gerçekleşen transfer çalışmalarına ilk olarak kadroda düşünülmeyen oyuncular belirlendi. Sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Polonyalı stoperi Jaroslaw Jach ve Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore'ye kulüp tarafından ikinci yarıda kadroda düşünülmediklerini iletildiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor'un en kötü ilk yarı performansı

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