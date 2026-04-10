Milli futbolcudan Beşiktaş'a kötü haber!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi. Milli futbolcu gördüğü sarı kart nedeniyle Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
Yayın Tarihi: 10.04.2026 21:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 21:59
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılarda kart sınırında bulunan isimlerden olan Emirhan Topçu, 85. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
25 yaşındaki futbolcu, 30. haftada oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyecek.