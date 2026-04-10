Beşiktaşlı taraftarlardan Cengiz Ünder’e tepki!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlılarda Cengiz Ünder 77. dakikada oyundan çıktığı anda Beşiktaşlı taraftarların tepkisine maruz kaldı. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 10.04.2026 21:58
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 77. dakikasında oyundan çıkan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından yuhalandı.
Futbolcuya verilen tepkinin nedeninin sezon sonu bonservisinin alınmasının istenmemesi nedeniyle kaynaklandığı tahmin ediliyor.