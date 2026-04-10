Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlılarda Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bütün planlarımız sahaya yansıdı gibi. Maçtan önce de konuştuk, kazanırken de kaybederken de mücadeleye devam. İçerideki güzel havayı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Maçın başından sonuna kadar ağırlığımızı koyduğumuz ve galibiyeti aldığımız bir maç oldu. Ben takımın güçlendiğini (Ara transfer dönemi) düşünüyorum, kendi düşüncem böyle. Bu böyle de devam edecek. Çok ciddi çalışan ve araştıran bir grup var. Bu takım güçlendi ve yazın da güçlenmeye devam edecek. Saha sonuçları geçerli oluyor hep ama saha sonuçları da gelecek. Kırılma maçlarında talihsiz, şanssız şeyler oldu. Bu şanssızlığı kırmak lazım. Talihsizliğin artık Beşiktaş'ın üzerinden gitmesi lazım. Bazen şanssızlık oluyor, bazen de başkalarının getirdiği şeyler oluyor. Hem biz hem de başkaları bu durumlara dikkat ederse Beşiktaş'ın önü açık diye düşünüyorum."