Beşiktaş'ta imza töreni | CANLI

Beşiktaş Kulübü, yeni transferler Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al-Musrati, Yağız Karabulut ile sözleşmeleri uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor. Açıklamalara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş, yeni transferler Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al-Musrati, Yağız Karabulut ile sözleşmeleri uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor.

Hasan Arat: "Sportif olarak zor günler geçirdik. Yerli ve yurt dışından gelen oyuncularımızla 6 yeni sözleşme imzaladık. Camiamız zor günleri iyi bilir, kenetlenirsek bu günleri atlatırız. Habercilik sadece transfer olmamalı. Rebic'in aşil tendonuna basılmasında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbede, Semih'in suratına yumruk yemesinde birlik olmalıyız."

"Bu dönemde, camiamızın en eski üyesi ve Beşiktaş aşığı, onursal başkanımız Süleyman Seba'nın eski dostu Rahmi Koç kulübümüzü ziyaret etti. Hem kutlama hem hatır sormaydı. Biz 'efsane geri dönsün, camiamız istiyor' dedik. Beko bize uğurlu geliyor dedik. Rahmi Koç'a Seba'nın yanında özel bir köşe yaptık müzemizde. Son transferlerden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla özel bir anlaşma yaptık. Beşiktaş, Beko sponsorluğunda toplamda 17 kupa kazanarak Beşiktaş taraftarının gönlüne girdi. Sayın Koç'a Beşiktaş camiası olarak çok teşekkür ediyoruz."

"Muci, sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir oyuncu olacaksın. Santos hocam ve Samet hocam seni çok istiyordu. Beşiktaş'a, evine hoş geldin. Boynundaki kartal dövmesi kaderin bir cilvesidir."

"Varşova'nın değerli başkanı Darius ile değerli dostluğumuz, çeşitli vesilelerle Polonya cumhurbaşkanının bizi tanıması... Bizi kırmadılar. Bu iş çok geniş ve anlamlı bir anlaşma oldu. Menajeri Dino, 'Bu işin olma ihtimali yok' diyordu. Hüseyin Yücel, 'Bu iş olacak' dedi."

"Samet hocam, Santos'a 80'e yakın oyuncu gösterdi. 2 kişi istedi, o 2 kişi bugün burada. Dino ile birlikte Boşnak arkadaşım Haris de sabaha kadar bizimleydi."

POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE OLAN İLİŞKİLER

"Bunlar Beşiktaş için yapılmış şeylerdir, söz konusu bile olmaz. Kulübüme duyulan saygıdan dolayı çok teşekkür ederim."

"Musrati'nin karısı şu an hamile ve onu bırakıp geldi dün gece. Beşiktaş'a gelmek istedi. Santos, geldiğinden beri en çok onu istiyordu. Samet hocanın bir numarasıydı. 'Buraya gelmez, herkes denedi' dediler. Biz 'gelir' dedik. Santos hocam kendisine çok güveniyor. Değerli dostlarımız PSG'nin sahipleri Nasser ve arkadaşlarımız, aynı zamanda Braga'nın ortakları da yardımcı oldu. En enteresanı Al-Musrati'nin menajeri yok. Kendisi direkt bizimle konuştu."

"Libya'nın büyük kartalı, Beşiktaş'a hoş geldin. Sen gerçek bir lidersin, bir kaptansın. Gerçek bir kaptanı transfer ettik."

"Muci transferi bittiğinde Hüseyin Yücel, 'Ben Musrati işi olmadan uyumam' dedi. Kendisine ısrarcı olduğu için teşekkür ediyorum."

"Joe Worrall, 2011'den bu yana Nottingham Forest'ın efsane kaptanı. O da bir kaptan. Son gece Joe'nun kulübüne büyük bir teklif geldi. Kaan Şakul Joe'yu aradı ve bize gelmesini istedi. Joe da gelen büyük teklifi reddederek Beşiktaş'a gelmek istedi. Santos, 'Ben isim değil, karakter istiyorum' demiştir. En büyük karakter Joe'nun, Semih'in, Demir Ege'nin, Muci'nin Al-Musrati'nin karakteridir. Biz Beşiktaş'a karakterli oyuncular transfer ettik. Antalya'da son 1 dakika oyuna girerken yaptığı koşuyu görmüşsünüzdür Joe'nun."

"Semih Kılıçsoy 2016'da, daha 10 yaşındayken Arnavutköy'den Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu bugün yanımızda. Santos hocamızın güvendiği ve yerine kimseyi istemediği Semih ile beraberiz. Sen bir Beşiktaş efsanesi olacaksın. Samet hocamızın ve Santos hocamızın sözlerinden sakın ayrılma. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda seni izleyeceğiz."

Hüseyin Yücel: "Başkanım biraz mütevazı davrandı. Bu transferin bitiminde özellikle Polonya cumhurbaşkanı konusunda başkan direkt devreye girmeseydi bu transferi bitiremezdik. Yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim. Bir Beşiktaş taraftarı için size teşekkür ediyorum başkanım, iyi ki varsınız."

Ernest Muci: "Ne diyebilirim ki... Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."

"Takımdaki herkesle tanıştım, beni çok sıcak karşıladılar. Oynamaya hazırım, hocamız isterse oynarım."

Al-Musrati: "Beşiktaş'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Büyük geçmişi olan bir kulübe geldim. Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum, özellikle de başkanımıza. Beşiktaş'a her şeyimi vereceğim."

Joe Worrall: "Sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok dostça karşılandım. Tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan çok mutluyum. Buraya gelmek kolay bir tercih oldu benim için. Saha içinde bir lider olmaya çalışacağım."

"Beşiktaş'a gelmek çok kolay bir tercihti. Beşiktaş, dünyaca ünlü bir kulüp. Herkes çok sevgi gösteriyor. Her şeyimle Beşiktaş'a uyuyorum. Cennette gerçekleşen bir evlilik gibi bu."

Jonas Svensson: "Herkese merhaba, biraz Türkçe öğrendim... Bir ay önce imza attım, ilk ay çok güzel geçti. Beşiktaş güzel bir kulüp, inşallah her şey çok güzel olacak. Başkanımıza ve Samet hocamıza teşekkür ediyorum."