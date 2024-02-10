Hüseyin Yücel Ernest Muci transferinin perde arkasını açıkladı!
Beşiktaş'ta yeni transferler için imza töreni gerçekleştirildi. Siyah beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel Ernest Muci ile ilgili olarak, "Başkanımız Hasan Arat, Ernest Muçi transferinde Polonya cumhurbaşkanını devreye sokmasa bu transferi bitiremezdik. Allah var, hiç yalan söylemeyelim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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