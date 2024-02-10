Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson imza töreninde Türkçe açıklamalarda bulundu!
Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah beyazlıların düzenlediği imza töreninde konuştu. Türkçe açıklamalarda bulunan Svensson, "Herkese merhaba. Biraz Türkçe öğrendim. Bir ay önce imza attım, ilk ayım çok güzel geçti. Çok mutluyum. Beşiktaş güzel bir kulüp. İnşallah her şey iyi olacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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