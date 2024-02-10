Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Al-Musrati itirafı!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlıların yeni transferleri için düzenlenen imza töreninde konuştu. Başkan Arat, "Al-Musrati, benim oğlumdan iki yaş küçük. Karısı şu anda hamile ve dün gece onu bırakıp geldi. 'Ben Beşiktaş'a gelmek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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