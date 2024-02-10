Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan hakem tepkisi!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlıların yeni transferleri için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Başkan Arat, "Rebic'in aşil tendonuna basıldığında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbeye, penaltımızın Sivas'ta iptal edilmesine, Rashica'nın penaltısının verilmemesine, Semih'in boynuna yumruk atıldığında biz tek yumruk olup mücadele etmeliyiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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