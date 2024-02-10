TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş gerçek ortaya çıktı! 2 yıldız daha geliyordu ancak...

Beşiktaş transferin son gününde Ernest Muci ve Al-Musrati gibi iki önemli yıldızı kadrosuna kattı. Ancak siyah beyazlıların transfer çalışmalarına dair flaş bir gerçek ortaya çıktı. Yönetimin, Muci ve Musrati haricinde 2 oyuncuyu daha transfer etmek üzere olduğu ancak anlaşmanın gerçekleşmediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2024- 10:33