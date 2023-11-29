Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek. Beşiktaş Türpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede David Smajc düdük çalacak. Beşiktaş'ta Masuaku ve Rosier de sakatlar kervanına eklendi ve müsabakada oynayamayacak. Beşiktaş - Club Brugge maçı öncesinde detaylar araştırılıyor ve merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 12:02