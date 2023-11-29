Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek. Beşiktaş Türpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede David Smajc düdük çalacak. Beşiktaş'ta Masuaku ve Rosier de sakatlar kervanına eklendi ve müsabakada oynayamayacak. Beşiktaş - Club Brugge maçı öncesinde detaylar araştırılıyor ve merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, H Gurubu 5. hafta müsabakasında Club Brugge'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGEMAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.