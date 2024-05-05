TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 6 Mayıs Pazartesi günü 22. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 22. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 22. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 6 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan 22. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Nureddin, kendisine ihanet eden kardeşi Mevdud'un boynuna yay kirişini dayamıştır. Selahaddin ise Karategin'in de desteği ile Şam'ı ele geçirmeyi başarıp, Avram'ı da işlediği büyük suçlardan ötürü infaz etmiştir.

Sultan Nureddin, Mevdud'u infaz edecekken, anneleri Kutlu Hatun savaş meydanına gelir ve buna engel olur. Annesi için Mevdud'u öldürmekten vazgeçen Sultan Nureddin, Mevdud'a ağır bir ceza verir.

Selahaddin'in Şam'ı geri aldığını ve ona yardım edenin Karategin olduğunu öğrenen Dolat ise öfkeden deliye döner. Karategin'in kendisine ihanet ettiğini düşünen Dolat ona hesap sormak ister. Fakat Selahaddin, Karategin'i Dolat'ın insafına bırakmaz. Bu durum Dolat ile Nureddin arasında gergin olan iplerin kopmasına yol açar. Dolat, Zengi Topraklarında konumunu güçlendirmek için Anadolu'dan oğlu İltutmuş önderliğinde bir ordu getirmeye karar verir.

Dolat ile Nureddin arasında büyük bir çatışma olduğunu bilen Bernard, durumu fırsata çevirir. Zengi ile Selçuklu arasındaki düşmanlığı körüklemek ve Dolat'la olan ilişkisini sağlamlaştırmak için korkunç planını devreye sokar.

Sultan Nureddin alenen savaş ilan eden Dolat'ı durdurabilecek midir? Kutlu Hatun'un gelişi saraydaki dengeleri nasıl değiştirecektir?Selahaddin, Bernard'ın tuzaklarını bozup Selçuklu Devleti ile Zengi Devleti arasında başlayan büyük fitnenin önüne geçebilecek midir? Gazze'yi fethe yönelecekken etrafını saran ihanet ve kumkuması bertaraf edebilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. bölüm izle

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