İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılara flaş bir teklif geldi. Rus ekibi, Kartal'ın yıldız ismi için teklif yaptı. İşte yönetimin cevabı... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta son dönemde beklenin performansı sergileyemeyen Gedson Fernandes'e Rusya'dan teklif geldiği ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre, Portekizli oyuncu için Rusya'dan gelen 12 milyon euro'luk teklif için yönetim kurulunda "kabul edilmeli" görüşü hakim olsa da; Portekizli oyuncudan kasaya girecek rakamı %50'si Benfica'ya gidecek. Ancak bu durumda siyah-beyazlılar, 2022'de 6 milyon euro'ya aldıkları Gedson'dan bir kar elde edemeyecek. Yönetimin Gedson için Arap yarımadasından daha yüksek teklif beklediği belirtildi.