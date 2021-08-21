Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. İki takım da maçın 90 dakikasında gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu karşılaşmada ayrıca Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Alex Teixeira ve Michy Batshuayi ilk kez süre aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında son şampiyon Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz hafta aldığı Rizespor galibiyetinin ardından 2. haftayı 4 puanla tamamladı. Öte yandan Erol Bulut'un öğrencileri 2. haftada puanla tanıştı.

YILDIZLAR SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Michy Batshuayi ve Alex Teixeira, siyah beyazlı formayla Süper Lig'de ilk maçlarına çıktılar. Teixeira 67'de Atibanın yerine, Batshuayi ise 67. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Mendyl, rakiplerini çalımlayarak topu ceza sahasına gönderdi. Topu rakip futbolcular kornere çeldi.



22'nci dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza alanı dışında buluşan Ghezzal'ın sert vuruşu kaleci Günay'da kaldı.



24'üncü dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Figueirido'nun ceza sahası önünden vuruşunda savunma oyuncularından dönen topa Jefferson bir kez daha sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



47'nci dakikada N'Sakala'nın pasında topla buluşan Larin'in ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı vuruş kaleci Günay'da kaldı.



50'nci dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında buluşan Larin'in vuruşu kalecide kaldı.



55'inci dakikada Rosier'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği top, ceza çizgisi önünde Larin dokunamayınca taca çıktı.



65'inci dakikada Mendyl'in sol kanattan pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda topu kaleci Ersin kontrol etti.



71'inci dakikada orta saha çizgisi yakınlarında Beşiktaşlı oyuncu N'Sakala topsuz alanda kendisini yere bıraktı. N'Sakala, daha sonra sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.



88'inci dakikada sağ kanattan Furkan Soyalp'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde iyi yükselen Doğan Erdoğan'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.



90'ıncı dakikada Kitsou'nun ceza alanına gönderdiği topta Jefferson'un vuruşu yandan auta gitti.



90'ıncı dakikada Kenan Özer'in pasıyla ceza alanında buluşan Furkan Soyalp'ın vuruşunu kaleci çeldi.



Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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