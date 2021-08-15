"STOPER, MERKEZ ORTA SAHA VE FORVETE İHTİYACIMIZ VAR"

"Stoper, merkez orta saha ve forvette takviyeye ihtiyacımız var. Forvet sorununu Batshuayi ile çözdük. Şimdi defansı düşünüyorum. göbekte Vida çok iyi ama kenarları daha çok güçlendirmemiz lazım. çok iyi bir stoper almamız şart. Yöneticilerimiz Diego Godin için çok uğraştı ama eşi Türkiye'ye gelmek istemedi. Bu mevki için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Umuyorum ki gelecek hafta içinde aradığımız stoperi bulacağız."