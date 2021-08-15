Son dakika transfer haberleri: Sergen Yalçın duyurdu! İşte Batshuayi'nin İstanbul'a geliş günü
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Karadeniz ekibiyle oynanan maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardıklarını ve oyuncunun haftaya İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Yalçın, yaptığı yeni açıklamalarda Batshuayi'nin geleceği günü de açıkladı. (BJK spor haberi)
Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarına başlayan ve adı Diego Costa, Luuk de Jong ve Edin Dzeko gibi isimlerle de anılan siyah-beyazılar, bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile her konuda anlaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Batshuayi transferiyle ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
Belçikalı futbolcudan önce görüştükleri Diego Costa'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiklerini belirten Yalçın, "Diego Costa iyi golcü ama fiyatı yüksek. gelseydi takım içindeki dengeleri bozardı. Bu yüzden transferini veto ettim" dedi. Batshuayi'nin Belçika'da oynadığı günlerden beri takip ettiği bir oyuncu olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:
"LARIN İLE MÜKEMMEL İKİLİ OLACAKLAR"
"Batshuayi, dikine giden ve rakip defansı kolay geçebilen bir oyuncu. Forvette Larin ile mükemmel bir ikili olacaklarına inanıyorum. Farklı özelliklere sahip ve birbirlerini tamamlayacak nitelikte oyuncular. Batshuayi çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Devamlılığı olan oyuncularla işim daha kolay oluyor. Bu bakımdan Batshuayi üçüncü bölgede işimizi çok rahatlatacak." Sergen Yalçın, Süper Lig'den çok UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedeflediğini de belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"STOPER, MERKEZ ORTA SAHA VE FORVETE İHTİYACIMIZ VAR"
"Stoper, merkez orta saha ve forvette takviyeye ihtiyacımız var. Forvet sorununu Batshuayi ile çözdük. Şimdi defansı düşünüyorum. göbekte Vida çok iyi ama kenarları daha çok güçlendirmemiz lazım. çok iyi bir stoper almamız şart. Yöneticilerimiz Diego Godin için çok uğraştı ama eşi Türkiye'ye gelmek istemedi. Bu mevki için çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Umuyorum ki gelecek hafta içinde aradığımız stoperi bulacağız."
KİRALIK OLARAK GELECEK
Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin 1 yıllığına kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, kiralama bedeli olarak İngiliz kulübüne 2.4 milyon Euro ödeyecek. Demokratik Kongo asıllı 27 yaşındaki futbolcu, 1.85 metre boyunda.
Michy Batshuayi için Marsilya 6, Chelsea 39, Dortmund 1.5, Valencia 3 ve Cyrstal Palace 1.15 milyon Euro kira veya bonservis bedeli ödedi. 5 kulübün ödediği toplam ücretler 50.65 milyon Euro'ya ulaştı.
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