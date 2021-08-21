22 Ağustos 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Necip Uysal'dan Gaziantep - Beşiktaş maçında hayat kurtaran müdahale! N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrası...

Necip’ten hayat kurtaran müdahale! N’Sakala’nın rahatsızlığı sonrası...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş'ta Kongolu futbolcu Fabrice N'Sakala, mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı rahatsızlık sonrası bir anda yere yığıldı. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal, ambulansla hastaneye kaldırılan tecrübeli oyuncuya yaptığı müdahaleyle hayatını kurtardı. (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 2. haftasında Kalyon Stadı'nda oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar yaşandı. Siyah-beyazlı takımın Kongolu futbolcusu Fabrice N'Sakala, mücadelenin 70. dakikasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir anda yere yığıldı.

N'Sakala ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaptan Necip Uysal takım arkadaşına yaptığı müdahaleyle Kongolu oyuncunun hayatını kurtardı.

İşte o anlar:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kerem Ülkü’den N’Sakala açıklaması! Kerem Ülkü'den N'Sakala açıklaması!
Sergen Yalçın’dan flaş transfer sözleri! Sergen Yalçın'dan flaş transfer sözleri!
Beşiktaş’tan N’Sakala paylaşımı geldi! Beşiktaş'tan N'Sakala paylaşımı geldi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör