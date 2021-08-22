22 Ağustos 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N'Sakala fenalaştı
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar yaşandı. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Fabrice N'Sakala, fenalaşarak kendini yere bıraktı. 31 yaşındaki oyuncuya ilk yardım takım arkadaşı Necip Uysal'dan gelirken Kongolu oyuncu hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
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