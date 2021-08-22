22 Ağustos 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N'Sakala fenalaştı

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar yaşandı. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Fabrice N'Sakala, fenalaşarak kendini yere bıraktı. 31 yaşındaki oyuncuya ilk yardım takım arkadaşı Necip Uysal'dan gelirken Kongolu oyuncu hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Giriş Tarihi: 22.08.2021 00:18 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 00:18
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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N’Sakala fenalaştı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N’Sakala fenalaştı

Mücadelenin 70. dakikasında N'Sakala rahatsızlık geçirdi. Topsuz alanda kendisini yere bırakan futbolcuya ilk müdahale futbolculardan geldi.

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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N’Sakala fenalaştı

Sağlık ekibinin de müdahalesinin ardından N'Sakala ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N’Sakala fenalaştı

Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre, N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve nefes alış verişinde sorun olmadığı bildirildi.

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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N’Sakala fenalaştı

OYUN BİR SÜRE DURDURULDU

N'Sakala'nın sakatlığının ardından oyun bir süre durmuştu. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, teknik adamlarla yaptığı görüşmenin ardından mücadelenin devam etmesine karar verdi.

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