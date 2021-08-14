Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş - Ç. Rizespor maçını yorumladı!

Beşiktaş'ın bu sene kadro derinliği de iyi. Mesela Larin ve Gökhan önemli hücum silahları ama sonradan girdiler. Oğuzhan sonradan girdi. Ljajic kenarda. Topal hem stoper oynar hem orta saha oynar. Aslında Süper Lig için yeterli bir kadro ama Şampiyonlar Ligi için bir şey diyemeyiz çünkü orası devler sahnesi.