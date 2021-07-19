Beşiktaş'ın 2. başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'ın da Ghezzal ve Rosier'in transferi için harekete geçmesi üzerine tepki gösterdi. Dalgakıran, sosyal medya hesabından üstü kapalı bir mesaj yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal kulüplerinin yolunu tutmuştu. İki oyuncunun transferi Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Dalgakıran, Rosier ve Ghezzal ile ilgilenen Galatasaray'a tepki gösterdi.

İŞTE DALGAKIRAN'IN O PAYLAŞIMI

BİR PAYLAŞIM DA KEREM GÜREL'DEN

Adnan Dalgakıran'ın ardından bir başka Beşiktaş yöneticisi Kerem Gürel de Twitter hesabından Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Gürel, açıklamasında "Görüşme talebi reddedildikten sonra, maaş teklif etme isteği de oyuncu tarafından reddedilen bir oyuncunun kulübüne ciddi bir bonservis önermenin sebebi ile ilgili de açıklama yapın lütfen, tebessüm ederek takip etmeye devam edelim." ifadelerine yer verdi.





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