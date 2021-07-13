13 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Mehmet Topal'ın sözleşmesindeki dikkat çeken o detay! Beşiktaş...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra bir isme daha imzayı attırdı. Siyah-beyazlılar bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ı renklerine bağladı ve orta sahadaki alternafini genişletti. Deneyimli yıldızın sözleşmesindeki o detay ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Mehmet Topal'ın sözleşmesindeki dikkat çeken o detay! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfere imza atarak Mehmet Topal'ı renklerine bağladı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen ve 1 Temmuz'dan itibaren boşta olan 35 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli ön libero dün sağlık kontrollerinden de geçti. Öte yandan Topal'ın transferindeki detaylar belli oldu. Fotomaç'ın haberine göre; önümüzdeki sezon 25 maçta giymesi halinde 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Ayrıca 14 numaralı formayı giyecek.

Son dakika transfer haberleri: Mehmet Topal'ın sözleşmesindeki dikkat çeken o detay! Beşiktaş...

35 yaşındaki oyuncu, Türkiye futbol tarihinde önemli rekorların da sahibi durumunda. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de üç farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu. Topal, 2007-08'de G.Saray, 2013-14'te F.Bahçe ve 2019-20'de Başakşehir formasıyla şampiyonluk gördü. Topal, Beşiktaş ile de şampiyonluk yaşaması halinde bir ligde 4 farklı takımda şampiyonluk yaşayarak ulaşılması güç bir başarıya imza atmış olacak.

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