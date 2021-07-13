Son dakika transfer haberleri: Mehmet Topal'ın sözleşmesindeki dikkat çeken o detay! Beşiktaş...

Siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfere imza atarak Mehmet Topal'ı renklerine bağladı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen ve 1 Temmuz'dan itibaren boşta olan 35 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli ön libero dün sağlık kontrollerinden de geçti. Öte yandan Topal'ın transferindeki detaylar belli oldu. Fotomaç'ın haberine göre; önümüzdeki sezon 25 maçta giymesi halinde 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Ayrıca 14 numaralı formayı giyecek.