Son dakika transfer haberleri: Mehmet Topal'ın sözleşmesindeki dikkat çeken o detay! Beşiktaş...
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra bir isme daha imzayı attırdı. Siyah-beyazlılar bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ı renklerine bağladı ve orta sahadaki alternafini genişletti. Deneyimli yıldızın sözleşmesindeki o detay ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfere imza atarak Mehmet Topal'ı renklerine bağladı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen ve 1 Temmuz'dan itibaren boşta olan 35 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli ön libero dün sağlık kontrollerinden de geçti. Öte yandan Topal'ın transferindeki detaylar belli oldu. Fotomaç'ın haberine göre; önümüzdeki sezon 25 maçta giymesi halinde 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Ayrıca 14 numaralı formayı giyecek.
35 yaşındaki oyuncu, Türkiye futbol tarihinde önemli rekorların da sahibi durumunda. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de üç farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu. Topal, 2007-08'de G.Saray, 2013-14'te F.Bahçe ve 2019-20'de Başakşehir formasıyla şampiyonluk gördü. Topal, Beşiktaş ile de şampiyonluk yaşaması halinde bir ligde 4 farklı takımda şampiyonluk yaşayarak ulaşılması güç bir başarıya imza atmış olacak.
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