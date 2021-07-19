19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Valentin Rosier transferi için Sporting ile anlaşmaya vardı! İşte ödenecek bonservis bedeli...
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, 4,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli için ödeme planını görüşüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Fransız oyuncu için Portekiz kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Rosier, 1 milyon 350 bin Euro yıllık maaş alacak.
DETAYLARI A SPOR MUHABİRİ SERCAN DİKME AKTARDI
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