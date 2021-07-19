19 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Valentin Rosier transferi için Sporting ile anlaşmaya vardı! İşte ödenecek bonservis bedeli...

Ve anlaşma sağlandı! İşte ödenecek rakam...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, 4,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli için ödeme planını görüşüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü Sporting ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Fransız oyuncu için Portekiz kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Rosier, 1 milyon 350 bin Euro yıllık maaş alacak.

DETAYLARI A SPOR MUHABİRİ SERCAN DİKME AKTARDI

Ve anlaşma sağlandı! İşte ödenecek rakam...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan potaya takviye Beşiktaş'tan potaya takviye
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti! Beşiktaş hazırlıklarına devam etti!
Kartal forvet transferinde sona yaklaştı! O isimle... Kartal forvet transferinde sona yaklaştı! O isimle...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör