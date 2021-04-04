04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal fırsat kaçırdı! 8 maç sonra kaybetti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri:Spor Toto 'in 32. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı, 'nın 19. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar ayrıca 55. dakikada Thelin'in ayağından bir penaltıdan yararlanamadı.

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, siyah-beyazlılar şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Kasımpaşa'nın tek golü karşılaşmanın 19. dakikasında 'dan gelirken, 55. dakikada Thelin'in kullandığı penaltı vuruşundan da faydalanamadı.

En yakın takipçisi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı açma fırsatını tepen Beşiktaş 64 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 34'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada 'in pasında Thelin orta sahada bekletmeden topukla Hajradinovic'i gördü. Savunma arkasına sarkan Hajradinovic'in ceza sahası yayının hemen önünden yaptığı plase vuruşta top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

19'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top 90'dan ağlarla buluştu: 1-0.

Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

21'inci dakikada 'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle yumuşattıktan sonra hemen vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Varga'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan 'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

29'uncu dakikada Varga'nın kaleci Ertuğrul'a verdiği pasta Larin araya girdi. Kanadalı oyuncunun kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Ertuğrul gole izin vermedi.

Beşiktaş Kasımpaşa'ya mağlup olarak 8 maç sonra kaybetti

44'üncü dakikada çalımlarla ceza sahası giren Ljajic, sıfıra kadar indikten sonra ortasını yaptı. Savunmadan seken topta altı pasın hemen dışında kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

45+1'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Atiba içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Larin'in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta gitti.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında VAR izledi penaltı kararı çıktı

54'üncü dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in pasında Thelin ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra yerde kalınca hakem Halil Umut Meler önce serbest vuruş verdi. Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrasında beyaz noktayı gösterdi.

56'ncı dakikada Thelin'in penaltı atışında kaleci Ersin gole izin vermedi.

62'nci dakikada Beşiktaş ceza sahasının dışından serbest vuruş kazandı. Gökhan Töre'nin doğrudan kaleye gönderdiği vuruşta, baraja çarpan top kornere gitti.

90+3'üncü dakikada Oğuzhan Özyakup'un sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Welinton kafayı vurdu. Top, kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.

90+5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre ortasını yaptı. Vida'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 32. hafta)

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