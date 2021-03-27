27 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Cyle Larin’den Kanada milli takımında hat-trick!

Cyle Larin’den hat-trick
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'ta bu sezon yıldızı parlayan ve 'la beraber teknik direktör 'ın en önemli hücum silahı haline gelen Cyle Larin, milli takımında da yıldızlaştı. Kanada - Bermuda maçında en çok dikkati çeken futbolcu olan Larin, adeta şov yaptı ve 3 gol birden atarak maçın oyuncusu oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ne 8 futbolcu gönderen 'ta Cyle Larin performansıyla adeta bir yıldız gibi parladı. Kanada-Bermuda maçında en çok dikkati çeken futbolcu Beşiktaş'tan oldu. Bu futbolcu ligde 14 gol ve 4 asistle oynayan Cyle Larin'di. Larin de 1.5 yıl aradan sonra Kanada Milli Takımı'na seçilirken Bermuda karşısında şov yaptı ve 3 gol birden atarak maçın oyuncusu oldu.

İŞLER YOLUNDA GİDİYOR

Larin maç sonu yaptığı açıklamada, "İşler iyi gidiyor. Beşiktaş'ta ve burada çok iyi takım arkadaşlarım var. Hepsi üst düzey oyuncular. Onlarla oynamaktan keyif alıyorum. Bu sayede hem kulübüm hem ülkem için goller atıyorum" dedi. Bir diğer Beşiktaşlı 38 yaşındaki Atiba Hutchinson 2 yıl önce bıraktığı milli takıma 5-1 kazanılan Bermuda maçıyla dönerken hem kaptanlığa devam etti hem de 90 dakika herkesi kendine hayran bıraktı.

VIDA VE N'SAKALA KAYBETTİ

Beşiktaş'ın diğer A milli futbolcularından Domagoj , Hırvatistan-Slovenya maçında 90 dakika oynarken 1-0'lık yenilgiye engel olamadı. Fabrice N'Sakala da mağlup olan futbolcular arasında yer aldı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 'lu Boupendza'nın harika bir gol attığı maçta Gabon'a 3-0 yenildi.

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