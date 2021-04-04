04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

Beşiktaş 'Paşa'da gole engel olamıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: ’in 32. haftasında ’ya deplasmanda 1-0 mağlup olan , rakibinin sahasında oynadığı son 7 maçta da gol yedi. ( haberleri)

'in 32. haftasında 'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan , rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 maçta da gol yedi.
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 19. dakikada 'nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde 8 maç aradan sonra mağlup olan 'ın ekibi, Kasımpaşa deplasmanında çıktığı bir maçta da kalesinde gol gördü. Bu sahada çıktığı son 7 maçta da kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, toplamda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Beşiktaş 11 Şubat 2014 tarihinde oynanan mücadelede 3-0 kazanırken, o tarihten bugüne oynanan bütün deplasman maçlarında kalesinde gol gördü.
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