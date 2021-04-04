04 Nisan 2021, Pazar
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ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ!
56'da Thelin penaltı atışını kullandı ancak Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu topu çıkardı.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında VAR izledi penaltı kararı çıktı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının 54. dakikasında Halil Umut Meler önce serbest vuruş dedi daha sonra VAR uyarınca mavi-beyazlılar lehine penaltı kararı verdi.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının 55. dakikada Welinton'un müdahalesi sonrasında Thelin yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler önce frikik dedi, VAR'dan yapılan uyarı sonrasında penaltı kararı çıktı.
ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ!
56'da Thelin penaltı atışını kullandı ancak Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu topu çıkardı.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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