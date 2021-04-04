04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında VAR izledi penaltı kararı çıktı

VAR izledi penaltı kararı çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında oynanan - maçının 54. dakikasında önce serbest vuruş dedi daha sonra VAR uyarınca mavi-beyazlılar lehine penaltı kararı verdi.

'in 32. haftasında oynanan - maçının 55. dakikada Welinton'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem önce frikik dedi, VAR'dan yapılan uyarı sonrasında penaltı kararı çıktı.




ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ!

56'da Thelin penaltı atışını kullandı ancak Beşiktaş'ın kalecisi Destanoğlu topu çıkardı.



*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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