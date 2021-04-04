04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kasımpaşa'ya mağlup olarak 8 maç sonra kaybetti

Kartal 8 maç sonra kaybetti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanında 1-0 mağlup olan , zirve yarışında yara alırken, 8 maç aradan sonra mağlup oldu. ( haberleri)

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanında boy gösteren , karşılaşmanın ilk yarısında 'nın golüyle 1-0 mağlup duruma düşerken, puan alacak golü bulamadı. Hücumda oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan ve pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda kaleci , 56. dakikada 'in penaltısında gole geçit vermeyerek farkın 2 olmasını engelledi. Karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar ligde 8 maç aradan sonra kaybetti. Beşiktaş son yenilgisini 22. haftada iç sahada oynanan mücadelesinde almıştı.
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