20 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Marko Livaja için sıraya girdiler! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Livaja için sıraya girdiler! Süper Lig'in devleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Hücum bölgesine transfer yapmak isteyen , ve ; Yunanistan ekibi 'da forma giyen 'ya talip oldu. | Son dakika transfer haberleri

Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden forması giyen 27 yaşındaki santrfor 'ya 'de 3 takım birden talip oldu. 'un bir süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Marko Livaja'yı ve da istedi. Hırvat forvetin Türkiye temsilcisi Starboys Footballer Representative menajerlik şirketinden alınan bilgiye göre, Livaja için Trabzonspor'un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.
Livaja bu sezon çıktığı 15 lig maçında 2 gol kaydederken, takımın önemli isimlerinden biri oldu.

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