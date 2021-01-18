20 Ocak 2021, Çarşamba
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Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen 27 yaşındaki santrfor Marko Livaja'ya Süper Lig'de 3 takım birden talip oldu. Trabzonspor'un bir süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Marko Livaja'yı Beşiktaş ve Galatasaray da istedi. Hırvat forvetin Türkiye temsilcisi Starboys Footballer Representative menajerlik şirketinden alınan bilgiye göre, Livaja için Trabzonspor'un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.
Marko Livaja için sıraya girdiler! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...
Hücum bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor; Yunanistan ekibi AEK Atina'da forma giyen Marko Livaja'ya talip oldu. | Son dakika transfer haberleri
Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen 27 yaşındaki santrfor Marko Livaja'ya Süper Lig'de 3 takım birden talip oldu. Trabzonspor'un bir süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Marko Livaja'yı Beşiktaş ve Galatasaray da istedi. Hırvat forvetin Türkiye temsilcisi Starboys Footballer Representative menajerlik şirketinden alınan bilgiye göre, Livaja için Trabzonspor'un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.
Livaja bu sezon çıktığı 15 lig maçında 2 gol kaydederken, takımın önemli isimlerinden biri oldu.
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