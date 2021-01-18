Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan...

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaşmış ve bu mücadelede Şener Özbayraklı ile Oğulcan Çağlayan sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili açıklama geldi.

İşte yapılan o açıklama:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Beşiktaş ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması ile dayanıklılığa yönelik oyun gerçekleştirdi.

Emre Taşdemir, tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı'nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan'ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilmiş, her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray Futbol Takımı, Denizlispor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek."

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