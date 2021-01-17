Süper Lig'in 19. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesi veren iki kulüp mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Beşiktaş - Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 17 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener (Linnes), Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Donk, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezon defansif olarak başarılı performans gösteren Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 14 gol gördü. Aslan, 17 maçın 8'sinde de kalesini gole kapattı. Ligde 34 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom bu alanda üçüncü sırada bulunuyor.

MBAYE DIAGNE'DEN 9 GOL

Galatasaray'da ligde atılan 34 golün 9'unu Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. Diagne söz konusu golleri forma giydiği son 7 müsabakanın 6'sında kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yaptı. Diagne'nin UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarsa 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu. Aslan rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 2 futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ile Christian Luyindama, siyah-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi halinde Denizlispor mücadelesinde cezalı durumda olacak. Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşında talihsiz bir olayda yaralanan Omar Elabdellaoui derbide olmayacak.

MUSLERA DÖNÜYOR!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın derbide kadroda olması bekleniyor. Muslera, geçtiğimiz sezon 14 Haziran 2020 tarihinde ligin 27. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Deneyimli kaleci, hafta içi ilk kez takımla çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ HÜCUMCULARINA GÜVENİYOR

Beşiktaş, Galatasaray karşısında hücum oyuncularının oldukça formda olmasına güveniyor.



Bu sezon siyah beyazlıların skor yükünde önemli paya sahip olan Larin-Aboubakar ve Ghezzal üçlüsü, Galatasaray karşısında da Sergen Yalçın'ın en önemli kozları olacak. Kupa maçı da dahil son 5 maçta 7 gol atan Larin'in lig maçlarında attığı gol sayısı 11 iken, Aboubakar'ın attığı gol ise 9. Asistleriyle Beşiktaş forvetlerini sürekli besleyen Ghezzal da, toplamda 8 asiste sahip. Teknik direktör Sergen Yalçın bu üç oyuncunun yanı sıra duran toplarda Vida-Josef ve Atiba ile sürpriz goller arayacak.

SERGEN YALÇIN'IN DERBİ KARNESİ ÇOK PARLAK

Siyah beyazlıların Galatasaray derbisinde çok güvendiği bir başka isim de teknik direktör Sergen Yalçın'dan başkası değil.



Geçen sezonun ikinci devresinde takımın başına geçen Sergen Yalçın, Galatasaray - Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynanan 5 derbide sadece 1 mağlubiyet alırken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken, Başakşehir'e 1-0 yenildi ve Fenerbahçe'yi de 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 2 derbi maçında ise Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi de 4-3 yendi.



Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, Trabzonspor'la da geçen sezon 2-2 berabere kalırken, bu sezon deplasmanda 3-1 galip gelmeyi başardı.

SON MAÇLARDA BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan karşılaşma ile başladı ve bu ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Sonraki 346 maçta Galatasaray 122 galibiyet alırken, Beşiktaş 110 maç daha kazanarak 347 maçta 111 galibiyete ulaştı. İki takım arasında oynanan 114 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş ezeli rekabette 453 gol atarken kalesinde 484 gol gördü.



Siyah beyazlılar toplam rakamlarda Galatasaray'ın gerisinde kalırken son yıllarda bu istatistiği tersine çevirmeye başladı. Beşiktaş, son 11 maçın 6'sını kazanırken, Galatasaray'a 2 kez yenildi ve 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Bu 11 maçın öncesinde ise Beşiktaş, Galatasaray'ı 4 sezon boyunca yenememiş ve 10 maçta 7 mağlubiyet 3 beraberlik almıştı.

VIDA VE MENSAH SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Vida ve Mensah Galatasaray maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



3 sarı kartı olan Vida ve Mensah, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

DERBİDE KAR BEKLENİYOR!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, termometreler -1 dereceyi gösterecek. Mücadele sırasında kar yağışının olması bekleniyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını karlı bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Vodafone Park'ta kar yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise -1 derece olacağı ifade edildi.

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