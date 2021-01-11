11 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! İzlemeye geliyorlar

Ersin'e sürpriz talip! İzlemeye geliyorlar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Beşiktaş'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, ara transferde kadrosuna katmak istediği Ersin'i izlemek için scoutlarını yollayacak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. Genç eldiveni, Fransız temsilcisi Lyon ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. Fransız kulübünün Ersin hakkındaki son kararını vermek için scoutlarını Türkiye'ye yollayacağı belirtildi. Ersin, Lyon tarafından 'ndaki maçı ile Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde yakın takibe alınacak. (Fotomaç)

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