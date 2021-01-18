Beşiktaş'a transferde çifte piyango! 2 yıldıza talip çıktı

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve liderliğini perçinledi. Siyah-beyazlılarda transfer konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Jeremain Lens'e Arap yarımadasından teklif var. Isımat-Mirin'le ilgilenen takımlar var." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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