Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson performansıyla yıldızlaşıyor. Siyah-beyazlı takımda en fazla forma giyen isim olan Kanadalı futbolcu istatistikleriyle göz kamaştırırken, sadece bu sezon takımına tek başına 6 puan kazandırdı.

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki genç delikanlısı Atiba Hutchinson, ortaya koyduğu performansla adeta gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Bu sezon geride alan 9 haftada 720 dakikayla Beşiktaş'ın en fazla topla oynayan oyuncusu olan Atiba, 584 kez topla buluştu. 497 pas attı, bunların 469'ında başarı sağladı. 9 maçta sadece 32 isabetsiz pas verdi. Forma giydiği her dakika 1.44 pas veren Atiba, verdiği her 15.53 pastan ancak birisinde hata yaptı.

RAKAMLARI İNANILMAZ

Ceza alanına 13 top atıp 12 de topla oynayan Atiba, 2 de gol attı. Yani her 6 ceza sahasına girişinde gol yapmayı başardı. 7 kilit pas verip, 2 de asist yapan Kanadalı oyuncu 6 şutundan 3'üne isabet sağladı. Rakipten de 98 top karşıladı. Atiba attığı 2 golle Beşiktaş'a 4 puan kazandırırken, 2 asistle de yine 2 puana direkt etki etti. 9 haftada Atiba'nın Beşiktaş'a tek başına kazandırdığı puan 6 oldu. Bu rakamlar Kanadalı'nın yıldızını iyice parlattı.

1 NUMARA MESSI

İki idolüm var biri Dwight Yorke. Bu yüzden Manchester United'ı tutarım. Diğeri Zinedine Zidane'dır. Maradona çok üst düzey bir oyuncuydu, çok enerjikti. Onun yeteneğini tartışmaya gerek bile yok. Benim için 1 numara Messi'dir. Maradona hakkında söylediğim şeyleri onun için de söyleyebilirim. Son 10-15 sene yaptıkları ortada.

'ADAMSIN' DİYORLAR

Çok çalışıyorum ve her zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Belki de bu yüzden beni seviyorlar. Sessiz sakin bir şekilde yapmam gerekeni yapıyorum. Beni sevmeyen insanları kazanma çabasında değilim. Yolda gördüğümde "Adamsın" diyorlar. Bu da benim için tarifi mümkün olmayan bir mutluluk.

PERFORMANSIM GENETİK

Çok büyük sakatlıklar yaşamadığım için şanslıyım. Belki bu performansım genetik de olabilir. Vücuduma en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. İdman programlarımız da iyi gidiyor. Bazen tempoyu düşürmeniz gerekiyor. Tabii ki genç bir futbolcu gibi çalışamam, kendimi dinlendirmem gereken zamanlar oluyor.

AHTAPOT GİBİYİM

Elimden gelenin en iyisini yapmak isterim. Bazen kendimi ahtapot gibi hissediyorum. 1-2 yıl daha futbol oynarım sanırım. Tam olarak ne zaman bırakırım düşünmedim. Teknik direktörlük için çok fazla tecrübe edindim. Futbolu bıraktıktan sonra takımda hoca olarak kalabilirim, bunu düşünüyorum.

ÇATIŞMALAR BAŞLASIN

Beni en çok motive eden tezahürat, 'Atiba Hutchinson, çatışmalar başlasın.' Bu tip tezahüratları duyduğunuzda enerjiniz ve motivasyonunuz artıyor. Beşiktaş taraftarı çok tutkulu, kulübü her daim en üst seviyede görmek istiyor.

RIDVAN ÇOK GELİŞİYOR

Visca çok iyi futbolcu. Abdülkadir Ömür'ü beğeniyorum, çok iyi bir oyuncu, çok genç, çok fazla potansiyeli var. Rıdvan'ı çok beğeniyorum, çok seviyorum. Geçen sezonun son dönemlerinden başlayarak gidişatını çok beğeniyorum. İnanılmaz gelişim gösteriyor. Larin'in Beşiktaş'a gelmesine yardımcı oldum, şu anda da güzel şeyler yapıyor. Onun böyle katkı verdiğini görmek güzel.

(Fotomaç)

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