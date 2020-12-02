Beşiktaş Kulübünde İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine Erol Kaynar getirildi
Beşiktaş Kulübü'nde İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine eski yöneticilerden Erol Kaynar getirildi.
Beşiktaş Kulübü'nde İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine getirilen eski yöneticilerden Erol Kaynar, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.
Vodafone Park'taki toplantıya başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra ikinci başkan Adnan Dalgakıran, genel sekreter Mesut Urgancılar ve asbaşkan Fatih Hakan Avşar da katıldı.
Siyah-beyazlı camiadaki isimlerden faydalanmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu camianın içinde yönetim kurulunun dışında birçok konuda bilgi ve tecrübesi olan insanlar var. Onlardan faydalanmak benim ve yönetim kurulunun asli vazifesidir. Bundan sonra da birçok insana kapıları açarak beraber yol yürüyeceğiz. Başka danışmanlarımız da var. Onlar perde arkasındadır ama Erol Kaynar, iletişim danışmanı olarak ön planda olacaktır. Doğru işler yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Erol Kaynar'ın geniş yetkilerle göreve getirildiğini ifade eden Çebi, "Erol Kaynar'ın yapacağı açıklamalar bizim için geçerlidir. Böyle bir bilene ve abiye ihtiyacımız vardı. Genel sekreterin, ikinci başkanın konuşacağı konular olacaktır. Konularla arkadaşlarımız sorulan sorulara cevap vermekle mükellefler. Önemli olan tek bir ağızdan çıkacak bir yaklaşım. Haklı olarak bu işi yürütebilecek, zamanını buraya verebilecek, fikrine ve aklına ihtiyacımız olan bir danışman olarak abimiz burada. Benim ve danışmanımın yaptığı açıklamalar camiayı bağlar, bundan da gurur duyarız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de kulüp yönetmenin zor olduğunu ve yöneticilerin yüklerini hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyen Kaynar, ise şunları kaydetti:
"Bu detaylarla uğraşmak onların zamanını çalıyor ve önemli işler aksıyor. Bu nedenle ben buradayım. Pandemi döneminde yönetmek daha da zor oldu. Bunun yanında taraftarımızı da özledik. En azından sosyal medyada taraftarımızla daha çok buluşacağız. Sizlere sağlıklı bilgi akışı için varız. Bizler geçiciyiz. Bu görevde ne kadar ne yapabileceğimizi göreceğiz ama önemli olan sistemi oturtmak. Bu olduktan sonra benim olup olmamam bir şey değiştirmez, önemli olan sistemin yürümesi."
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