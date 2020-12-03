Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirveye kondu! Herkesi geride bıraktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe galibiyetinin ardından son iki sezonda siyah-beyazlı takım başında çıktığı karşılaşmalarda 48 puan toplamayı başardı. Bu süreçte Başakşehir 47, Galatasaray 43, Trabzonspor 39, Fenerbahçe 36 puan topladı.
Beşıktaş Sergen Yalçın'la bir başka…Geçtiğimiz sezonun 20. haftasında göreve gelen başarılı hoca o sezonu 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile bitirdi. Yalçın bu sezon ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 16 puanla ligin 4. sırasında bulunuyor. Yalçın, bu sezon 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
TOPLAM 48 PUAN ALDIRDI
Yalçın Avcı sonrasında Beşiktaş'ın başında toplam 48 puan topladı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana topladığı puanlarla şu anda ligde lider durumda bulunuyor.
HİÇBİR DERBİYİ KAYBETMEDİ
Yalçın'ı 47 puanla Başakşehir ve 43 puanla Galatasaray izliyor. Bu dönemde Trabzonspor 39 puan toplarken F.Bahçe 36 puan alabildi. Yalçın göreve geldikten sonra derbi kaybetmedi.
SADECE BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİ
Başarılı hoca 3 rakiple oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sergen Yalçın döneminde Siyah-Beyazlılar Medipol Başakşehir önünde ise 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet elde etti.
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