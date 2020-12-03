Beşktaş'ta az pas çok galibiyet

Beşiktaş topu aldığı zaman kaybederken, rakibe bıraktığı zaman ise kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu sezon topla en fazla oynadığı Konyaspor maçını (yüzde 67.2) 4-1 kaybetti. En az topla oynadığı (yüzde 41.5) Fenerbahçe derbisini ise 4-3 kazandı.

Beşiktaş topu aldığı zaman kaybederken, rakibe bıraktığı zaman ise kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu sezon topla en fazla oynadığı Konyaspor maçını (yüzde 67.2) 4-1 kaybetti. En az topla oynadığı (yüzde 41.5) Fenerbahçe derbisini ise 4-3 kazandı. Aynı maçta siyah-beyazlılar yüzde 82.2 isabeti yas yatı. Beşiktaş 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği maçında 769 kez topla oynarken sezonun rekorunu kırdı. Fenerbahçe maçında ise sadece 458 kez topla oynadı, aynı maçta ayrıca 553 isabetli pas yaptı. Beşiktaş en az faul yaptığı Gaziantep maçını da 3-1 kaybetti. Aynı maçta Gaziantep 10 faul yaptı. 1-1 biten Antalyaspor maçında ise rakip takım siyah-beyazlılara 22 faul yaptı.

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