03 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşktaş'ta az pas çok galibiyet

Az pas çok galibiyet
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.12.2020

topu aldığı zaman kaybederken, rakibe bıraktığı zaman ise kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu sezon topla en fazla oynadığı maçını (yüzde 67.2) 4-1 kaybetti. En az topla oynadığı (yüzde 41.5) derbisini ise 4-3 kazandı.

topu aldığı zaman kaybederken, rakibe bıraktığı zaman ise kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar bu sezon topla en fazla oynadığı maçını (yüzde 67.2) 4-1 kaybetti. En az topla oynadığı (yüzde 41.5) derbisini ise 4-3 kazandı. Aynı maçta siyah-beyazlılar yüzde 82.2 isabeti yas yatı. Beşiktaş 1-0 kaybettiği maçında 769 kez topla oynarken sezonun rekorunu kırdı. Fenerbahçe maçında ise sadece 458 kez topla oynadı, aynı maçta ayrıca 553 isabetli pas yaptı. Beşiktaş en az faul yaptığı maçını da 3-1 kaybetti. Aynı maçta Gaziantep 10 faul yaptı. 1-1 biten maçında ise rakip takım siyah-beyazlılara 22 faul yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın zirveye kondu! Herkesi geride bıraktı Yalçın zirveye kondu! Herkesi geride bıraktı
Beşiktaş'a Avusturyalı 10 numara! Yalçın sıcak bakıyor Beşiktaş'a Avusturyalı 10 numara! Yalçın sıcak bakıyor
Atiba göz kamaştırıyor! Tek başına 6 puan kazandırdı Atiba göz kamaştırıyor! Tek başına 6 puan kazandırdı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör