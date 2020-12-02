02 Aralık 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in son 2 haftasında önce Medipol Başakşehir'i, sonra da Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş, üst sıralara yükselmişti. Siyah-beyazlı yönetim de, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Sergen Yalçın için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:40
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Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Sergen Yalçın...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş, üst sıralara tırmanarak zirve yarışına ortak oldu.

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Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Sergen Yalçın...

Yeni Asır'da yer alan habere göre şampiyonluk umutlarını artıran siyah-beyazlı kulübün yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın mukavelesini uzatmak için harekete geçti.

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Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Sergen Yalçın...

Siyah-beyazlılar, 31 Mayıs 2021'de anlaşması sona erecek 48 yaşındaki teknik adama, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme önerecek.

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Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Sergen Yalçın...

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl sonra mağlup etme başarısı gösteren Sergen Yalçın'la, başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir görüşme yapacağı ifade edildi.

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Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Sergen Yalçın...

Sezon başında alınan kötü sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme aşamasında veda edilmesi Sergen Yalçın'ın sert eleştiriler almasına neden olmuştu ancak ilerleyen haftalarda takımın aldığı kritik puanlar, planları değiştirdi.

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