Beşiktaş'ta yönetim kararını verdi! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in son 2 haftasında önce Medipol Başakşehir'i, sonra da Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş, üst sıralara yükselmişti. Siyah-beyazlı yönetim de, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Sergen Yalçın için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri