02 Aralık 2020, Çarşamba
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Rosier'in opsiyonu yok
Beşiktaş ve Lizbon arasında yapılan kontratta Rosier için herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak yönetim bu oyuncunun bonservisini almak için kulübeyle masaya oturacak.
Ghezzal'ın işi daha da zor
Ghezzal'ın ise bonservisinin alınmasının zor olacağı kaydedildi. Leicester City'nin 12 milyon Euro yatırım yaparak transfer ettiği oyuncusundan bonservis bedeli kazanmak istiyor.
Çebi'den yönetime talimat
Beşiktaş yönetimi'nin yine de her iki yıldızın bonservisini almak için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Başkan Çebi'nin bunun için yöneticilere talimat verdiği öne sürüldü. (Takvim)
Beşiktaş'tan çifte operasyon! Harekete geçildi
Beşiktaş kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal’in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.
Beşiktaş'tan Rosier ve Ghezzal atağı. Yönetim performansından memnun olduğu iki starın bonservisini almak için kolları sıvadı. 4 maçta 90 dakika oynayan Rosier 2 asist yaparken defansta tam not aldı.
Rosier'in opsiyonu yok
Beşiktaş ve Lizbon arasında yapılan kontratta Rosier için herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak yönetim bu oyuncunun bonservisini almak için kulübeyle masaya oturacak.
Ghezzal'ın işi daha da zor
Ghezzal'ın ise bonservisinin alınmasının zor olacağı kaydedildi. Leicester City'nin 12 milyon Euro yatırım yaparak transfer ettiği oyuncusundan bonservis bedeli kazanmak istiyor.
Çebi'den yönetime talimat
Beşiktaş yönetimi'nin yine de her iki yıldızın bonservisini almak için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Başkan Çebi'nin bunun için yöneticilere talimat verdiği öne sürüldü. (Takvim)
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