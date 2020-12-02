02 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan çifte operasyon! Harekete geçildi

Beşiktaş'tan çifte operasyon! Harekete geçildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

kiralık oyuncuları ve ’in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.

'tan ve atağı. Yönetim performansından memnun olduğu iki starın bonservisini almak için kolları sıvadı. 4 maçta 90 dakika oynayan Rosier 2 asist yaparken defansta tam not aldı.

Rosier'in opsiyonu yok

Beşiktaş ve Lizbon arasında yapılan kontratta Rosier için herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak yönetim bu oyuncunun bonservisini almak için kulübeyle masaya oturacak.

Ghezzal'ın işi daha da zor

Ghezzal'ın ise bonservisinin alınmasının zor olacağı kaydedildi. Leicester City'nin 12 milyon Euro yatırım yaparak transfer ettiği oyuncusundan bonservis bedeli kazanmak istiyor.

Çebi'den yönetime talimat

Beşiktaş yönetimi'nin yine de her iki yıldızın bonservisini almak için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Başkan 'nin bunun için yöneticilere talimat verdiği öne sürüldü. (Takvim)
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