Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül itirafı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başında siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili “Caner’i ben istemedim. Gökhan da gitmek istedi." dedi. Yalçın, uzun zamandır yedek kulübesinde yer alan Adem Ljajic ile ilgili "Ljajic haftalardır yedek ama gelip bir kez konuşmadı. Demek ki durumdan memnun. Ben buraya oturmaya gelmedim. Şartları sonuna kadar zorluyorum” ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'e olay açıklamalar yaptı. 48 yaşındaki hoca, "Caner Erkin'in takımda kalmasını istemiyordum. Gökhan Gönül kalabilirdi ama gitmek istedi. Ljajic bugün (dün) antrenmanda sakatlandı. Başakşehir maçında oynayıp oynamayacağı yarın (bugün) belli olur" dedi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP EN YETENEKLİSİ

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Ljajic haftalardır yedek. Bu süreçte yanıma gelip bir kez konuşmadı. Demek ki yaşananlardan, yedek kalmaktan rahatsız değil. Oğuzhan Özyakup bizim en yetenekli oyuncumuz. Maç sonunda Oğuzhan'ı kafamda canlandıramıyorsam, bir şey yapmamış demektir."

LAF OLSUN DİYE GELMEDİM

Devre arasında soyunma odasında telefona bakıyorum. İnstagram'dan şu girsin, bu çıksın diye mesaj atanlar bile var. Ben buraya laf olsun diye gelmedim. Şartları çok zorluyorum. Şartlar zorlandığı zaman da problem çıkıyor. Ben başkanla her gün oturup konuşuyorum. Basınla falan mesaj vermem. Ben hiçbir zaman 'Çok büyük antrenörüm' demedim. 'Büyük hoca değil' eleştirileri çok gereksiz bence..."

İÇERİDEN BİLGİ SIZIYOR

Yalçın'ın en ilginç açıklamalarından biri de "İçeriden bilgi sızıyor" cümlesi oldu. Genç hoca, "Basın bizim konuştuğumuz her şeyi biliyor ve yazıyor. Gizli kalması gereken bazı konuşmalar var. Özellikle transfer dönemi için... Oyuncunun ismi açıklandı mı diğer kulüpler de devreye giriyor. Fiyat da yukarılara çıkıyor" dedi.

TÜMER'İN YAPTIĞI BELDEN AŞAĞI VURMA

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'in kendisi için söylediği "Efsane kontenjanından geldi" sözünü yorumlayan Sergan Yalçın, "Beşiktaş'ta tek efsane ben miyim? Bu zaten eleştiri değil, itibarsızlaştırma. Belden aşağı vurma. Tümer takım çalıştırmış mı? Sen beni eleştir, 'hamleleri yanlış' de. Bu işte kimin yeterli olup olmadığına kim karar veriyor? Tümer buna karar verebilecek kapasitede mi? Tümer'e yakıştıramadım" dedi.

BEN SİVAS HAKKINDA KONUŞUYOR MUYUM?

Fatih Aksoy için Beşiktaş'a olumlu referans verdim diyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı eleştiren Yalçın, "Fatih'in gitmesini ben istedim. Doğru mu, yanlış mı? Bu tartışılır. Ama ben Sivasspor hakkında açıklama yapıyor muyum? Rıza hoca da gelir Beşiktaş'ı çalıştırır o zaman Beşiktaş'la ilgilenir" diye konuştu.

HAGI'Yİ DE ALEX'İ DE ALMAM

"Hagi ve Alex bunlar yıldız oyuncuydu. Belli seviye üstünde, takımlarına kupalar kazandırmışlar. En önemlisi maç kazandırır yıldız oyuncu. Günümüz futbolunda ikisini de almam. Büyük oyuncular ama günümüz futbolu farklı."

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