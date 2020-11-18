Twente'den transfer iddialarına yanıt geldi! Halil Dervişoğlu ve Beşiktaş...

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. maçında Avusturya'yı ağırlayan Ümit Milli Futbol Takımı'mız, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın yıldızı ise hat-trick yaparak galibiyette başrol oynayan Halil Dervişoğlu oldu. Türkiye - Avusturya maçı sonrası futbolseverler, arama motorlarında "Halil Dervişoğlu kimdir?" Halil Dervişoğlu kaç yaşında?" "Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor?" gibi bilgileri aratmaya başladı. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.