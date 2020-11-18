18 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Twente'den transfer iddialarına yanıt geldi! Halil Dervişoğlu ve Beşiktaş...

Transfer iddialarına yanıt! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

'la Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Halil Dervişoğlu'nun, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Twente'den açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Kariyerine kiralık olarak Twente'de devam eden Halil Dervişoğlu için kulübünden Beşiktaş'a transfer iddialarına cevap geldi.

kulübü Twente'nin genel müdürü Paul van der Kraan, 20 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili bir gelişme olmadığını keydetti. Twente genel müdürü, Beşiktaş'la ilgili haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Bonservisi Brentford'da olan oyuncu, gelecek sezon başında kulübüne geri dönecek. Beşiktaş, genç oyuncuyu Championship ekibinden kiralamak istiyor.

Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirebilmesi için Brentford'un Hollanda kulübünden kiralık sözleşmesinin feshini talep etmesi gerekiyor.

forveti Halil Dervişoğlu, çıktığı son 2 milli maçta 4 gol kaydetti.

Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor? haberin devamı

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