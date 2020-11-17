17 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gündem forvet! Sergen Yalçın Omar Niasse'yi istedi

Kartal'da gündem forvet! Yalçın onun adını verdi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

'ta forvete yapılan Aboubakar hamlesinin yanı sıra bir takviye daha isteyen teknik direktör , başkan ile görüşerek Omar Niasse konusunda harekete geçilmesini istedi.

Ara transfer sezonunda yeni bir golcüyü kadrosuna dahil etmek isteyen 'ta rota, son olarak Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen 'ye döndü.

Edinilen bilgilere göre bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Senegalli golcü için Beşiktaş yönetiminin ve siyah beyazlı kulübün teknik heyetinin toplanacağı tarih belli oldu.

FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI DEV ZİRVE

Buna göre Beşiktaş Başkanı ve kurmaylarının yanı sıra siyah beyazlı kulübün teknik direktörü ile ekibi, Fenerbahçe derbisinin ardından Niasse transferini nihai karara bağlamak için bir araya gelecek.

SÜPER LİG'İ TANIYOR

Daha önce Süper Lig'de Akhisarspor'da forma giyen Naisse, burada gösterdiği başarılı performans sonrası 2013-14 sezonunda 5.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.

Rusya'da formunu iyiden iyiye yükselten golcü futbolcu, 2015-16 sezonunda Lokomotiv Moskova'dan Everton'a yaklaşık 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer oldu.

Everton'da inişli çıkışlı bir görüntü çizen Niasse, Hull City ve Cardiff'e kiralandı. Öte yandan Senegalli golcü Temmuz 2020'den bu yana serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. (Fotomaç)

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