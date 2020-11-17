17 Kasım 2020, Salı

ALANYASPOR

Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı

Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

ekiplerinden Aytemiz 'u çalıştıran , hesabından uzun süre yardımcılığını yaptığı Beşiktaş Teknik Direktörü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'in ilk 8 haftasında topladığı 17 puanla zirvede bulunan ve 1 maç eksiği bulunan Aytemiz 'da bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Sezon başında göreve getirilen genç teknik adam, başarılı performansla futbol kamuoyunun takdirini topladı.

Atan, hesabından bir dönem yardımcılığını yaptığı ile ilgili bir paylaşım yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Twitter hesabından Yalçın ile bir fotoğrafını paylaşarak "ustam" notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Sergen Yalçın ile Çağdaş Atan; Gaziantepspor, , , , Alanyaspor, ve Beşiktaş'ta birlikte görev aldı.

İşte o paylaşım:

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