Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından uzun süre yardımcılığını yaptığı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 17 puanla zirvede bulunan ve 1 maç eksiği bulunan Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Çağdaş Atan oldu. Sezon başında göreve getirilen genç teknik adam, başarılı performansla futbol kamuoyunun takdirini topladı.
Atan, sosyal medya hesabından bir dönem yardımcılığını yaptığı Sergen Yalçın ile ilgili bir paylaşım yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Twitter hesabından Yalçın ile bir fotoğrafını paylaşarak "ustam" notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.
Sergen Yalçın ile Çağdaş Atan; Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta birlikte görev aldı.
İşte o paylaşım:
Ustam pic.twitter.com/0mKBoyM4HZ— ÇAĞDAŞ ATAN (@atancagdas) November 17, 2020
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