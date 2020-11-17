17 Kasım 2020, Salı
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Beşiktaş'ın corona virüsü karantina süresi düşürme talebi kabul edildi mi? TFF'den yanıt geldi...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde ve futbolda da etkisini sürdürüyor. Covid-19 virüsünden en çok etkilenen kulüplerden biri de Beşiktaş oldu. Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında 14 günlük karantina sürecinin 10 güne düşürülmesini önermişti. O öneriye TFF'den cavap geldi. İşte detaylar...
Beşikraş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, karantina sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebini Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında dile getirmişti
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 8 futbolcularının Koronavirüs'e yakalanması ve diğer takımlarda da vakaların artmasının ardından dile getirdiği "İzolasyon süresi 14'ten 10 güne düşürülsün" talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiği öğrenildi.
Mevcut uygulamanın aynen devam edeceği ifade edildi.
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