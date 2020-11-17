17 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın corona virüsü karantina süresi düşürme talebi kabul edildi mi? TFF'den yanıt geldi...

Beşiktaş'a TFF'den cevap geldi! Karantina süresi düşüyor mu?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde ve futbolda da etkisini sürdürüyor. Covid-19 virüsünden en çok etkilenen kulüplerden biri de oldu. toplantısında 14 günlük karantina sürecinin 10 güne düşürülmesini önermişti. O öneriye 'den cavap geldi. İşte detaylar...

Beşikraş'ta Başkan , karantina sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebini toplantısında dile getirmişti

Sabah'ın haberine göre, Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 8 futbolcularının Koronavirüs'e yakalanması ve diğer takımlarda da vakaların artmasının ardından dile getirdiği "İzolasyon süresi 14'ten 10 güne düşürülsün" talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiği öğrenildi.

Mevcut uygulamanın aynen devam edeceği ifade edildi.

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