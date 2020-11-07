Bu durum asla kabul edilemez

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cyle Larin, Gaziantep karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cyle Larin, Gaziantep karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Kanadalı yıldız Larin maç sonrasında açıklamasında; "Eğer büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bugünkü performansımız kabul edilemez. Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu. Yaşanan bu durumu ortadan kaldırması gereken de bizleriz ve bunun için yarından itibaren düğmeye basmamız gerekiyor. Aksi halde şampiyonluk yarışında işimiz kolay olmaz" diye konuştu.

BİR GOL, BİR DİREK

Larin, bu sezon ligdeki 4'üncü golünü G.Antep filelerine göndermeyi başardı. İlk golünü Antalyaspor'a atan Kanadalı oyuncu, forma giydiği son üç maçta da (Denizli, Yeni Malatya, G.Antep) rakip fileleri havalandırmayı başardı. Larin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın taktiği gereği zaman zaman da kanatlardan hücumla destek oluyor. dün akşam 39'uncu dakikada yaptığı şık plase vuruşu direkten geri gelen Larin, takımına 61'inci dakikada beraberlik golünü getirse de; kırmızı-siyahlıların üst üste attığı goller nedeniyle takımına puan anlamında katkı sağlayamadı.

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