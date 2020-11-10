10 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yıldız isimler beklentilerin altına kaldı

Yıldız isimler beklentilerin altına kaldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

'de ilk 8 hafta geride kalırken çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan ve 11. sırada yer alan 'ta bazı yıldız oyuncular performanslarıyla beklentilerin uzağında kaldı.

'ın son şampiyonluğunda kadroda yer alan 'un yanı sıra , , , Josef de Souza, takımlarını daha yukarı taşıyacak performansı gösteremedi.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi ve savunma oyuncuları da yaptıkları hatalarla eleştirilere maruz kaldı.

Oğuzhan Özyakup şampiyonluk sezonlarından uzak

Beşiktaş'ın son 2 şampiyonluğunda kadroda bulunan Oğuzhan Özyakup ise henüz şampiyonluk sezonlarındaki performansını yakalamaya çalışıyor.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon şansını artırma sinyalleri verse de gol yollarında takımına herhangi bir katkı yapamadı.

Siyah-beyazlı takımın 2015-2016 sezonundaki şampiyonluğunda 9 gol atan ve çok sayıda gole de katkı sağlayan Oğuzhan, 2017-2018'de kazanılan şampiyonlukta ise 5 gollük performans gösterdi.

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar ise bu sezon 5 maçta sadece bir gol atabildi.

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Adem Ljajic yokları oynuyor

Siyah-beyazlı ekipte beklentilerden uzak kalan bir başka isim ise Adem Ljajic oldu.

Bu sezon 5 resmi maçta 185 dakika süre alabilen Ljajic, son 3 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen teknik direktör tarafından tercih edilmedi. Özellikle maçı öncesindeki ısınma hareketlerindeki tavırlarıyla taraftarların tepkisini çeken Ljajic, gole hiçbir katkı yapamadı.

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Tecrübeli isimler istikrar bulamadı

Beşiktaş'ın tecrübeli isimleri Gökhan Töre, Josef de Souza, Bernard Mensah ve Georges Kevin-N'Koudou ise istikrar sıkıntısı yaşadı.

Geçmiş yıllarda Fenerbahçe formasıyla deneyimini yaşayan De Souza, sezon başındaki lisans sorunun yanı sıra kırmızı kart cezası nedeniyle sadece 3 maçta 201 dakika süre alabildi.

döneminin son günlerinde kadroya tekrar dahil edilen Gökhan Töre ise oynadığı 3 maçın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından uzak kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin sakatlığından dolayı yararlanamadığı bir başka oyuncu ise N'Koudou oldu. Bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi ön elemedeki PAOK maçında oynayabilen N'Koudou, sonraki maçlarda forma giyemedi.

Sezon başında kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Bernard Mensah da takımına henüz olumlu katkıda bulunamadı. Trabzonspor karşısında penaltıdan bir gol bulan Mensah, zaman zaman hücuma dönük oynamasına rağmen Beşiktaş'a gol yollarında fazla katkıda bulunamadı.

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Ersin 8 maçta 13 gol yedi

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, yediği gollerle gündeme geldi.

Geçen sezon ortasında Loris Karius'un ayrılmasıyla kalede şans bulan Ersin, 2020-2021 sezonunda yediği gollerle 2019-2020'deki performansını arattı.

Ersin, geçen sezonki 8 maçta 8 gole engel olamadı. Maç başına bir gol ortalamasıyla camiayı umutlandıran Ersin, 2020-2021'deki 8 karşılaşmada ise kalesinde 13 gol gördü.

Genç kalecinin yanı sıra savunmada görev yapan tecrübeli isimler Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala da performanslarıyla eleştirilere maruz kaldı. 'den kiralanan Francisco Montero ise siyah-beyazlı ekibin FK'ye 3-1 yenildiği maçtaki hatalarıyla gündeme geldi.

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