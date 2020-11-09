09 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 3 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 4 corona virüsü vakası!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

, futbol takımına uygulanan Covid-19 PCR testleri hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, 3 futbolcusunun ve 1 kulüp personelinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. | Son dakika Beşiktaş haberleri

, 3 futbolcusunun ve 1 personelin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır.

Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır.

Beşiktaş JK"

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