Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Siyah-beyazlılar ligde 8 haftanın 1 haftasını bay geçerken; 7 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 10 puan toplayabildi. 10 gol atan Kartal, 12 golü de ağlarında gördü. Böylelikle Beşiktaş 14 sezon sonra en kötü savunma performansını da tekrarlamış oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri