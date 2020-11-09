Beşiktaşlı Adem Ljajic'e bir şok daha!

Bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen ve forma şansı bulamayan Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'na çağrılmamasının ardından bir şok daha yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun 13 milyon Euro olan piyasa değeri, 7.5 milyon Euro'ya kadar geriledi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın tartışılan ismi Adem Ljajic, milli aranın ardından oynanan Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında da yedek kulübesine mahkum kaldı, 1 dakika bile süre alamadı.

Yıldız futbolcuya bir şok haber de Sırbistan Milli Takımı'ndan geldi. Kariyerinde 74 kez ülkesinin formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki oyuncu, İskoçya, Macaristan ve Rusya karşılaşmalarının kadrosuna çağrılmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre 3 sezondur Beşiktaş'ta olan Ljajic'in bu süreçte piyasa değerinde de büyük düşüş yaşandı. Siyah-beyazlılara imza attığında 13 milyon euro olan Adem Ljajic'in değeri 7.5 milyon euro'ya kadar geriledi.

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