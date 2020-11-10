10 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'tan Welinton açıklaması!

Beşiktaş'tan Welinton açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

Son dakika haberi... , FK maçında sakatlanarak oyun dışı kalan Welinton'un sağluk durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

'ın Süper Lig'in 8'inci haftasında FK ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Welinton Başakşehir maçında oynayacak mı?

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