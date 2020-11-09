Turgay Demir: Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ı toplasan bir kaleci etmez

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demir, siyah-beyazlı takımın kalecileri Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

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Turgay Demir, Beşiktaş'ın iki kalecisiyle ilgili "Ersin ile Utku'yu toplasan bir kaleci etmez. Beşiktaş öğrenme yeri değildir." dedi.